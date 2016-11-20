Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии выросло до 120 человек

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш достигло 120 человек, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

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Ранее сообщалось о 100 погибших и 200 пострадавших.

На настоящий момент извлечены тела 116 человек, еще четыре тела заблокированы в одном из вагонов, приводит издание данные местной полиции.

В ночь на воскресенье в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Точная причина происшествия пока не установлена, с рельсов сошли 14 вагонов состава. Всего в поезде находились около 500 пассажиров, большинство из которых спали в момент трагедии.