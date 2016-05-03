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    Глава МИД Британии заявил о необходимости новой инициативы по Сирии

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    По словам министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    REUTERS Markus Schreiber

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что серьезно обеспокоен ситуацией с режимом тишины в Сирии, и считает, что для поддержания диалога в стране необходима новая инициатива.

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    "Необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе", — заявил Хаммонд в ходе своего первого визита в Мексику.

    Как передает агентство Reuters, он также выразил надежду на то, что, независимо от результатов президентских выборов в США в ноябре текущего года, США останутся страной, принимающей участие в мировых делах.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд в ходе своего первого визита в Мексику в понедельник намерен обсудить вопросы, связанные с торговлей, безопасностью и соблюдением законов. Ожидается, что он встретится с членами правительства Мексики, среди которых будут глава МИД Клаудия Руис Массиеу и министр финансов Луис Видегарай.

    Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

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