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    Украина и еще 4 страны избраны непостоянными членами Совбеза ООН

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    Во ходе пленарного заседания 70-й Генассамблеи ООН состоялось тайное голосование по выборы непостоянных членов Совета безопасности организации. Украина набрала 177 голосов.
    Открытие юбилейной 70-ой Генассамбели ООН
    Associated Press Richard Drew

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Во ходе пленарного заседания 70-й Генеральной Ассамблеи ООН в четверг Украина была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН.

    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    RIA News Иван Захарченко
    Членство Украины в Совбезе ООН. Мнение Рудякова

    Ранее, выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе стало очевидно, что послевоенная система безопасности не работает, а Совбез ООН неэффективен.

    В ходе тайного голосования кандидатура Украины была поддержана 177 голосами из 191. Четырнадцать стран-членов ООН воздержались при голосовании.

    Полномочия Украины наступят с 1 января 2016 года и продлятся в течение двух лет.

    Кроме Украины, непостоянными членами Совета безопасности ООН избраны Египет, Сенегал, Япония и Уругвай.

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    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина идет в Совет Безопасности ООН не с примирительным настроем, однако намерена полностью придерживаться принципов этой международной организации.

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