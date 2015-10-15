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    Эксперт: само по себе непостоянное членство Украины в СБ ООН ничего не даст

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    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что Украина в 99% из 100 получит непостоянное членство в Совбезе ООН.
    Заседание СБ ООН
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украина настроена получить непостоянное членство в Совбезе ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    Глава ведомства отметил, что Украина — единственный кандидат от группы восточноевропейских государств. Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина была одним из основателей ООН и уже трижды избиралась непостоянным членом Совета Безопасности.

    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что Украина в 99% из 100 получит непостоянное членство в Совбезе ООН.

    "Думаю, что у нас 99%, что мы получим желаемое. Может, кто-то будет хотеть видеть на этом месте другую страну, из-за этого нельзя говорить о 100%. Само по себе членство, ничего не дает. Это имеет смысл, если сформировать программу действий, которые можно будет реализовать, используя членство в Совбезе ООН. У нас так сложилось исторически, что мы пользуемся поддержкой кого-то из постоянных членов. Если нас поддержит Америка, часть членов сориентируется на ее позицию", — сказал Рудяков.

    Напомним, выборы пяти новых непостоянных членов Совбеза состоятся сегодня в штаб-квартире ООН.

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