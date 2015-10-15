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    Комиссия по ЧП с MH17 исказила исследование "Алмаз-Антея" - концерн

    Тема:

    Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя (619)

    (обновлено: )90401
    В сообщении отмечается, что "международная комиссия по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" в своем итоговом отчете исказила результаты исследования Концерна ПВО "Алмаз - Антей".
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    REUTERS Michael Kooren

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международная комиссия по расследованию катастрофы MH17 в своем итоговом отчете исказила результаты исследования "Алмаз — Антея", сообщается на сайте концерна в четверг.

    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    REUTERS Michael Kooren
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    "Международная комиссия по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" в своем итоговом отчете исказила результаты исследования Концерна ПВО "Алмаз — Антей", — говорится в сообщении.

    Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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    В сентябре Нидерланды опубликовали предварительный доклад о катастрофе, подтвердивший, что самолет развалился в полете из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был.

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    Основной версией произошедшего является то, что Boeing был сбит ракетой (зенитной, выпущенной с земли, или ракетой типа "воздух-воздух", выпущенной с самолета). Предварительный доклад комиссии по расследованию инцидента, опубликованный в Нидерландах, называет причиной крушения внешнее воздействие потока "высокоэнергетических объектов", отмеченное в районе кабины экипажа и левой полуплоскости крыла.

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    Итоги исследования российского концерна "Алмаз-Антей", обнародованного 13 октября, по катастрофе Boeing в Донбассе "полностью опровергают" выводы голландской комиссии о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет. Согласно данным концерна, голландское исследование крушения Boeing представило два вида поражающих элементов, найденных в корпусе, в то время как эксперимент "Алмаз-Антея" подтвердил пробитие обшивки самолета всеми тремя фракциями поражающих элементов ракеты.

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