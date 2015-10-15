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    В мире

    В ООН пройдут выборы непостоянных членов Совбеза

    (обновлено: )107
    На место за столом Совета Безопасности ООН претендует также Украина, которая является единственным кандидатом в своей группе. В этом году борьбы за места за столом СБ не ожидается.
    Заседание СБ ООН
    Сайт правительства Украины

    ООН, 15 окт — РИА Новости, Ольга Денисова. Пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 годов будут избраны в четверг Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН, на место за столом СБ претендует также Украина, которая является единственным кандидатом в своей группе.

    Петр Порошенко выступает на Генеральной Ассамблее ООН, 29 сентября 2015 г.
    Associated Press Richard Drew
    Незамеченные сенсации речи Порошенко на Генассамблее ООН

    Непостоянных членов Совета Безопасности выбирает Генеральная Ассамблея. Для избрания государству необходимо получить две трети — 129 голосов от членов ГА. Места непостоянных членов Совета распределяются среди пяти региональных групп: страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы и Латинской Америки.

    В этом году борьбы за места за столом СБ не ожидается. Генеральная Ассамблея рассмотрит кандидатуры Египта, Сенегала, Украины, Уругвая и Японии. Все претенденты были ранее одобрены региональными группами, и идут на выборы без конкурентов. С 31 декабря 2015 года Совет Безопасности покинут, соответственно, Иордания, Нигерия, Литва, Чад и Чили. Еще на год в СБ останутся Ангола, Венесуэла, Испания, Новая Зеландия, Малайзия.

    Украина, ставшая в 1945 году одной из стран-основательниц Всемирной организации, уже трижды была непостоянным членом Совета Безопасности ООН: в 1948-1949 годах, в 1984 —1985 годах (как Украинская Советская Социалистическая Республика) и в 2000 — 2001 годах.

    Накануне выборов в ООН приехал глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что с оптимизмом ожидает предстоящего голосования. Отвечая на вопрос журналистов, о том, каким, в случае избрания, будет настрой Украины на работу в СБ с Россией, министр сказал: "определенно не примирительный".

    При этом Климкин заверил, что Киев сосредоточится "на нашей приверженности принципам ООН". По его словам, в процессе работы Украина будет заниматься "всеобъемлющей глобальной повесткой".

    Тем не менее очевидно, что основной акцент в работе Украина сделает на ситуации в стране и регионе. Эта проблематика не обсуждается Советом Безопасности на регулярной основе.

    Полная версия выступления Петра Порошенко на 70-й сессии Генассамблеи ООН. Видео
    Канал RT на Youtube
    ВИДЕО. Полная версия выступления Петра Порошенко на 70-й сессии Генассамблеи ООН

    Япония может предложить к рассмотрению вопросы ядерного нераспространения, а также ситуацию в КНДР. Египет войдет в Совет Безопасности в период продолжающихся кризисов на Ближнем Востоке, в связи с чем можно ожидать повышенного внимания к ситуации в странах региона. Сенегал заинтересован в привлечении внимания к проблеме терроризма и организованной преступности в странах Западной Африки. Уругвай, помимо региональной проблематики, может затронуть вопрос миротворческой миссии на Гаити, которой Уругвай предоставляет контингент. СБ рассматривает возможность сокращения численности миссии.

    В Совет Безопасности ООН входят пятнадцать государств. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция являются постоянными членами. Десять непостоянных членов избираются на два года, с ежегодной заменой пяти из них. Предстоящие выборы станут последними, которые пройдут в октябре. В прошлом году ГА ООН приняла решение, начиная с 70-й сессии Генассамблеи проводить голосование в июне. Таким образом, у избранных членов Совбеза будет шесть месяцев на подготовку к работе.

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