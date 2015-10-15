В ООН пройдут выборы непостоянных членов Совбеза

ООН, 15 окт — РИА Новости, Ольга Денисова. Пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 годов будут избраны в четверг Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН, на место за столом СБ претендует также Украина, которая является единственным кандидатом в своей группе.

Непостоянных членов Совета Безопасности выбирает Генеральная Ассамблея. Для избрания государству необходимо получить две трети — 129 голосов от членов ГА. Места непостоянных членов Совета распределяются среди пяти региональных групп: страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы и Латинской Америки.

В этом году борьбы за места за столом СБ не ожидается. Генеральная Ассамблея рассмотрит кандидатуры Египта, Сенегала, Украины, Уругвая и Японии. Все претенденты были ранее одобрены региональными группами, и идут на выборы без конкурентов. С 31 декабря 2015 года Совет Безопасности покинут, соответственно, Иордания, Нигерия, Литва, Чад и Чили. Еще на год в СБ останутся Ангола, Венесуэла, Испания, Новая Зеландия, Малайзия.

Украина, ставшая в 1945 году одной из стран-основательниц Всемирной организации, уже трижды была непостоянным членом Совета Безопасности ООН: в 1948-1949 годах, в 1984 —1985 годах (как Украинская Советская Социалистическая Республика) и в 2000 — 2001 годах.

Накануне выборов в ООН приехал глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что с оптимизмом ожидает предстоящего голосования. Отвечая на вопрос журналистов, о том, каким, в случае избрания, будет настрой Украины на работу в СБ с Россией, министр сказал: "определенно не примирительный".

При этом Климкин заверил, что Киев сосредоточится "на нашей приверженности принципам ООН". По его словам, в процессе работы Украина будет заниматься "всеобъемлющей глобальной повесткой".

Тем не менее очевидно, что основной акцент в работе Украина сделает на ситуации в стране и регионе. Эта проблематика не обсуждается Советом Безопасности на регулярной основе.

Япония может предложить к рассмотрению вопросы ядерного нераспространения, а также ситуацию в КНДР. Египет войдет в Совет Безопасности в период продолжающихся кризисов на Ближнем Востоке, в связи с чем можно ожидать повышенного внимания к ситуации в странах региона. Сенегал заинтересован в привлечении внимания к проблеме терроризма и организованной преступности в странах Западной Африки. Уругвай, помимо региональной проблематики, может затронуть вопрос миротворческой миссии на Гаити, которой Уругвай предоставляет контингент. СБ рассматривает возможность сокращения численности миссии.

В Совет Безопасности ООН входят пятнадцать государств. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция являются постоянными членами. Десять непостоянных членов избираются на два года, с ежегодной заменой пяти из них. Предстоящие выборы станут последними, которые пройдут в октябре. В прошлом году ГА ООН приняла решение, начиная с 70-й сессии Генассамблеи проводить голосование в июне. Таким образом, у избранных членов Совбеза будет шесть месяцев на подготовку к работе.