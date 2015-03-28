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    Керри в субботу встретится со Штайнмайером и Фабиусом

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    Согласно информации официального представителя госдепа, Джон Керри встретится с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой МИД Франции Лораном Фабиусом в Лозанне в субботу.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Associated Press Molly Riley

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри встретится с главами МИД Франции и Германии на переговорах по ядерной программе Ирана в Лозанне в субботу.

    "Госсекретарь США Джон Керри встретится с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой МИД Франции Лораном Фабиусом в Лозанне в субботу", — сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепа.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    США и Россия могут вернуться к гонке ядерного вооружения

    "Шестерка" международных посредников ведет с Ираном переговоры, целью которых является доказать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. В рамках промежуточного плана действий Иран уже согласился на мониторинг заявленных им запасов ядерных материалов.

    В швейцарском городе Лозанна 26 марта начался очередной раунд переговоров между "шестеркой" (куда входит Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) и Ираном. Стороны прилагают дипломатические усилия для выработки политической части соглашения до конца марта и всеобъемлющего — до конца июня.

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