Керри в субботу встретится со Штайнмайером и Фабиусом

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри встретится с главами МИД Франции и Германии на переговорах по ядерной программе Ирана в Лозанне в субботу.

"Госсекретарь США Джон Керри встретится с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой МИД Франции Лораном Фабиусом в Лозанне в субботу", — сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепа.

"Шестерка" международных посредников ведет с Ираном переговоры, целью которых является доказать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. В рамках промежуточного плана действий Иран уже согласился на мониторинг заявленных им запасов ядерных материалов.

В швейцарском городе Лозанна 26 марта начался очередной раунд переговоров между "шестеркой" (куда входит Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) и Ираном. Стороны прилагают дипломатические усилия для выработки политической части соглашения до конца марта и всеобъемлющего — до конца июня.