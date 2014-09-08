наверх
10.03.201803:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пациент с подозрением на вирус Эбола госпитализирован в Майами

    Тема:

    Вирус Эбола шагает по планете (327)

    42
    Официально данная информация пока не подтверждается. Ранее в США были доставлены трое американских врачей, заразившихся Эболой в Либерии.
    Пострадавший
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пациент с симптомами лихорадки Эбола проходит лечение в одной из больниц американского города Майами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудника Центра по контролю заболеваний США (CDC).

    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
    Лихорадка Эбола. Справка

    Официально данная информация пока не подтверждается.

    Ранее в США были доставлены трое американских врачей, заразившихся Эболой в Либерии. Двое из них прошли курс лечения в городе Атланта штата Джорджия и были выписаны из больницы. Третий в настоящее время проходит лечение в штате Небраска.

    Вирус Эбола был открыт в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и был назван по реке, рядом с которой находились деревни с первыми инфицированными. После начала нынешней вспышки случаи заражения были зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. На данный момент, согласно официальным данным, от заболевания погибли более 2 тысяч человек, почти 4 тысячи человек заражены. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использовать экспериментальные лекарства для лечения болезни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине