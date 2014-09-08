Пациент с подозрением на вирус Эбола госпитализирован в Майами

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пациент с симптомами лихорадки Эбола проходит лечение в одной из больниц американского города Майами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудника Центра по контролю заболеваний США (CDC).

Официально данная информация пока не подтверждается.

Ранее в США были доставлены трое американских врачей, заразившихся Эболой в Либерии. Двое из них прошли курс лечения в городе Атланта штата Джорджия и были выписаны из больницы. Третий в настоящее время проходит лечение в штате Небраска.

Вирус Эбола был открыт в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и был назван по реке, рядом с которой находились деревни с первыми инфицированными. После начала нынешней вспышки случаи заражения были зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. На данный момент, согласно официальным данным, от заболевания погибли более 2 тысяч человек, почти 4 тысячи человек заражены. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использовать экспериментальные лекарства для лечения болезни.