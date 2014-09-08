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    Испытание вакцины от лихорадки Эбола на обезьянах дает результаты

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    Вирус Эбола шагает по планете (327)

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    Ранее стало известно, что испытания различных вакцин от Эбола на людях начнутся в сентябре. В них примут участие добровольцы из США и Великобритании.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Испытание вакцины от лихорадки Эбола на обезьянах показало хорошие результаты в защите их организма от вируса, но препарат требует доработки, сообщает в воскресенье телерадиокорпорация Би-би-си.

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    Как сообщили Би-би-си ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США, обезьяны, которые прошли вакцинацию пробным препаратом от компании GlaxoSmithKline, получали иммунитет от Эбола на срок в пять недель, а частичный иммунитет к вирусу сохранялся у приматов на срок до 10 месяцев. При этом ученые отмечают, что в ходе испытаний на людях необходимы доработки препарата для увеличения его эффективности.

    "Хорошее в этой вакцине то, что в течение пяти недель или чуть меньше вы получаете полную защиту (от Эбола)", — сказал глава NIAID Энтони Фоси (Anthony Fauci). Он добавил, что результаты тестов, полученные в ходе вакцинации приматов, позволили приступить к пробной вакцинации людей на этой неделе.

    Ранее стало известно, что испытания различных вакцин от Эбола на людях начнутся в сентябре. В них примут участие добровольцы из США и Великобритании. В случае удачных испытаний лекарства вакцину протестируют на добровольцах из Гамбии и Мали, а также, возможно, в Нигерии.

    На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что два наиболее перспективных лекарства — VSV-EBO и ChAd-EBO, которые могут помочь в борьбе с лихорадкой Эбола, основаны на вирусе везикулярного стоматита, в который внедрен ген Эболы, и аденовируса шимпанзе. Как сообщала ВОЗ, если безопасность вакцин будет доказана, в ноябре 2014 года они будут использованы в приоритетном порядке на медицинских работниках в зараженных странах и тех, кто находится в контакте с зараженными людьми.

    Согласно официальным данным, от смертельного заболевания, вспышка которого была зафиксирована в Западной Африке, погибли более 2 тысяч человек, почти 4 тысячи человек заражены.

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