Киргизия отзовет своих миротворцев из миссий ООН из-за Эболы - МВД

БИШКЕК, 8 сен — РИА Новости. Киргизия отзовет ряд своих граждан, участвующих в миротворческих миссиях ООН в связи с угрозой эпидемии Эболы, заявил в понедельник заместитель министра МВД Киргизии Курсан Асанов.

"В связи с появлением риска распространения вируса Эболы ряд наших граждан будут отозваны (из миротворческих миссий ООН) по дипломатическим каналам", — сообщил замминистра, отвечая на вопросы парламентариев.

По данным МИД республики, в миротворческих операциях ООН участвует около 75 военнослужащих Киргизии, которые присутствуют в девяти странах мира, признанных "горячими точками", таких как Гаити, Ливия, Судан, Сомали, Либерия, в качестве полицейских и военных наблюдателей. "Они не участвуют в открытых военных конфликтах. Не было зафиксировано ни одного факта гибели наших миротворцев", — отметил представитель МИД. Киргизские миротворцы также никогда не замечались в нарушениях законодательства страны присутствия, однако зафиксированы случаи их инфицирования инфекционными заболеваниями, в том числе малярией.

В понедельник комитет Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии по международным делам одобрил проект закона "Об основах и порядке участия Кыргызской Республики в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", который определит порядок направления сотрудников правоохранительных органов за пределы республики для участия в миротворческих миссиях ООН.

Практика участия киргизских военнослужащих в миссиях по поддержанию международного мира и безопасности началась в 1990 году.