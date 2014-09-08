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    Киргизия отзовет своих миротворцев из миссий ООН из-за Эболы - МВД

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    Вирус Эбола шагает по планете (327)

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    "В связи с появлением риска распространения вируса Эболы ряд наших граждан будут отозваны (из миротворческих миссий ООН) по дипломатическим каналам", - сообщил замминистра МВД Киргизии.
    Флаг Киргизии
    RIA News Алексей Ничукин | Перейти в фотобанк

    БИШКЕК, 8 сен — РИА Новости. Киргизия отзовет ряд своих граждан, участвующих в миротворческих миссиях ООН в связи с угрозой эпидемии Эболы, заявил в понедельник заместитель министра МВД Киргизии Курсан Асанов.

    "В связи с появлением риска распространения вируса Эболы ряд наших граждан будут отозваны (из миротворческих миссий ООН) по дипломатическим каналам", — сообщил замминистра, отвечая на вопросы парламентариев.

    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
    Лихорадка Эбола. Справка

    По данным МИД республики, в миротворческих операциях ООН участвует около 75 военнослужащих Киргизии, которые присутствуют в девяти странах мира, признанных "горячими точками", таких как Гаити, Ливия, Судан, Сомали, Либерия, в качестве полицейских и военных наблюдателей. "Они не участвуют в открытых военных конфликтах. Не было зафиксировано ни одного факта гибели наших миротворцев", — отметил представитель МИД. Киргизские миротворцы также никогда не замечались в нарушениях законодательства страны присутствия, однако зафиксированы случаи их инфицирования инфекционными заболеваниями, в том числе малярией.

    В понедельник комитет Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии по международным делам одобрил проект закона "Об основах и порядке участия Кыргызской Республики в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", который определит порядок направления сотрудников правоохранительных органов за пределы республики для участия в миротворческих миссиях ООН.

    Практика участия киргизских военнослужащих в миссиях по поддержанию международного мира и безопасности началась в 1990 году.

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