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    Ударные силы НАТО разместятся в разных странах - замгенсека альянса

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (322)

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    По словам Александра Вершбоу, ударные силы составят от 3 до 5 тысяч военнослужащих. Место их размещения еще не определено, это будет делаться по принципу ротации.
    Учения НАТО. Архивное фото
    RIA News Давид Хизанишвили | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ударные силы НАТО, о создании которых члены альянса договорились на саммите в Уэльсе, будут базироваться в разных странах, по принципу ротации, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на брифинге по итогам саммита альянса в Уэльсе.

    Саммит НАТО в Уэльсе
    Associated Press Charles Dharapak
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    "Ударные силы составят от 3 до 5 тысяч военнослужащих. Место их размещения еще не определено, это будет делаться по принципу ротации. Силы не будут располагаться в одном определенном месте. Они будут расположены таким образом, чтобы выполнять свою задачу и быть переборошенными в регион конфликта", — заявил Вершбоу на брифинге.

    Страны-члены НАТО на саммите в Уэльсе приняли план по усилению коллективной обороны альянса и договорились о параметрах создаваемых сил быстрого реагирования в ответ на политику России в отношении Украины.

    Подразделения сил быстрого реагирования в Восточной Европе будут насчитывать несколько тысяч военнослужащих.

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