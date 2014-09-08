Ударные силы НАТО разместятся в разных странах - замгенсека альянса

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ударные силы НАТО, о создании которых члены альянса договорились на саммите в Уэльсе, будут базироваться в разных странах, по принципу ротации, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на брифинге по итогам саммита альянса в Уэльсе.

"Ударные силы составят от 3 до 5 тысяч военнослужащих. Место их размещения еще не определено, это будет делаться по принципу ротации. Силы не будут располагаться в одном определенном месте. Они будут расположены таким образом, чтобы выполнять свою задачу и быть переборошенными в регион конфликта", — заявил Вершбоу на брифинге.

Страны-члены НАТО на саммите в Уэльсе приняли план по усилению коллективной обороны альянса и договорились о параметрах создаваемых сил быстрого реагирования в ответ на политику России в отношении Украины.

Подразделения сил быстрого реагирования в Восточной Европе будут насчитывать несколько тысяч военнослужащих.