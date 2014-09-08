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    Минобороны ФРГ не будет увеличивать бюджет по требованию НАТО - СМИ

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (322)

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    "Бундесвер на настоящий момент хорошо оснащен и полностью готов к участию в боевых действиях. Германия сейчас инвестирует 1,3% ВВП в оборону, и этот процент не должен падать", - сказала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
    Деньги
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире канала ARD, что не собирается увеличивать бюджет своего ведомства по требованию НАТО в связи с кризисами в Украине и в Ираке, но и снижать бюджет не будет, сообщает журнал Spiegel.

    "Бундесвер на настоящий момент хорошо оснащен и полностью готов к участию в боевых действиях. Германия сейчас инвестирует 1,3% ВВП в оборону, и этот процент не должен падать", — сказала она, отметив, что не собирается следовать требованиям НАТО увеличить военные расходы страны до 2% ВВП. По ее словам, "высшая цель ФРГ — это консолидированный бюджет, и от здоровой финансовой системы государства и здоровой экономики в перспективе выиграет и оборонный бюджет".

    Саммит НАТО в Уэльсе
    Associated Press Charles Dharapak
    НАТО – Украине: вежливый отказ

    Как сообщает издание, в связи с окончанием саммита НАТО фон дер Ляйен собирается обсудить военные расходы и ход актуальных политических кризисов с парламентом Германии. По сообщению журнала, глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Оперманн также не видит необходимости в увеличении военных расходов: "Я не вижу ни финансового простора для увеличения оборонного бюджета, ни необходимости в этом. Уже сейчас средства бюджета расходуются не полностью. Задача министра обороны позаботиться об эффективном применении этих средств".

    Ранее на итоговой пресс-конференции саммита НАТО генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены НАТО должны перейти от сокращения военных бюджетов к их увеличению "в условиях нестабильного мира", и потребовал от стран-членов альянса тратить не менее 2% ВВП на военные нужды. В настоящее время только США, Великобритания и Эстония выполняют это требование в полной мере.

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