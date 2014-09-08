Вершбоу: увеличение присутствия НАТО в Европе носит оборонительный характер

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Увеличение присутствия НАТО в Восточной Европе носит оборонительный характер и планируется в соответствии с положениями основополагающего акта РФ-НАТО, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"В результате принятия в Уэльсе плана обеспечения боевой готовности альянса, присутствие НАТО на востоке станет более ощутимым, при этом альянс будет чаще проводить регулярные учения. Все это предпринимается для того, чтобы сделать действия РФ более предсказуемыми, и это вполне оправдано. Но эти действия носят сугубо оборонительный характер. И они никаким образом не направлены против России и предпринимаются в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО", — заявил Вершбоу в ходе видеомоста по итогам саммита альянса в Уэльсе.

Страны-члены НАТО на саммите в Уэльсе приняли план по усилению коллективной обороны альянса и договорились о параметрах создаваемых сил быстрого реагирования в ответ на политику России в отношении Украины. Подразделения сил быстрого реагирования в Восточной Европе будут насчитывать несколько тысяч военнослужащих.