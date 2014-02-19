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    В мире

    РФ призвала ЕС побудить оппозицию сотрудничать с властями Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    РФ призвала Евросоюз повлиять на оппозицию, чтобы побудить ее дистанцироваться от радикалов и наладить сотрудничество с властями Украины, сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова с Штайнмайером.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва призвала Евросоюз повлиять на украинскую оппозицию, чтобы побудить ее дистанцироваться от радикалов и наладить сотрудничество с властями Украины, сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

    "Сергей Лавров подтвердил последовательную позицию России в пользу урегулирования нынешнего кризиса в Украине исключительно в конституционном поле при уважении полномочий и компетенции украинской власти. Он также призвал партнеров из Евросоюза использовать свои тесные и повседневные контакты с оппозицией для побуждения ее к сотрудничеству с украинским руководством, соблюдению достигаемых договоренностей и решительному дистанцированию от радикальных сил, развязавших кровавые беспорядки и, по сути, вставших на путь государственного переворота", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте в среду.

    Штайнмайер, в свою очередь, призвал найти способ совместными усилиями России и ЕС способствовать успокоению ситуации и "поиску компромисса", добавили в МИД РФ.

    В ведомстве также отметили, что министры условились продолжать поддерживать контакты для обмена мнениями.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

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