Глава МИД ФРГ призывает стороны конфликта в Украине остановить насилие

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ужасающей вспышку насилия в Украине и призвал как силовиков, так и радикалов прекратить насилие, сообщает в среду немецкий МИД.

"Срочно нужна передышка. Я настоятельно призываю к отказу от насилия. Это относится к силам безопасности, но также и к радикальным элементам среди демонстрантов", - подчеркнул министр.

"Украина дорого заплатила за выжидательную тактику президента Януковича. Его отказ от серьезных переговоров по мирному разрешению конфликта и реформе конституции является большой ошибкой... Теперь нужно вести речь о том, чтобы создать условия для возобновления политического переговорного процесса", - отметил Штайнмайер.

Он добавил, что ответственность за разрядку ситуации лежит в первую очередь на Януковиче, его правительстве и силах безопасности.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.