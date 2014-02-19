Баррозу: реакция ЕС на ухудшение ситуации в Украине будет решительной

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в телефонном разговоре с президентом Украины Виктором Януковичем решительно осудил использование силы для разрешения политического кризиса, отметив, что реакция Евросоюза на ухудшение ситуации будет решительной.

"Он (Баррозу) отметил, что ЕС готов помочь (политическому) процессу, но решительно отреагирует на ухудшение ситуации", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии призвал своего собеседника "к немедленному прекращению насилия и решительно осудил использование силы для разрешения политического кризиса". Он также напомнил о том, что "правительство несет особенную ответственность в том, чтобы избежать насилия и соблюдать права человека".

Баррозу отметил "важность для всех деятелей начать политический процесс без предварительных условий в духе разделения ответственности", говорится в документе.

В четверг в Брюсселе состоится внеочередная встреча глав МИД стран ЕС, на которой будет обсуждаться ситуация на Украине. Как заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, министры обсудят предметные финансовые и визовые санкции против ответственных за применение чрезмерной силы на Украине.