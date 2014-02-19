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    Главы МИД Франции, Германии и Польши в четверг прибудут в Киев

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    "Мы решили с моими коллегами из Германии и Польши отправиться завтра утром в Киев, чтобы собрать свежую информацию перед встречей в Брюсселе", - сказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус прибудет в четверг в Киев вместе с главами внешнеполитических ведомств Польши и Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Франции.

    "Мы решили с моими коллегами из Германии и Польши отправиться завтра утром в Киев, чтобы собрать свежую информацию перед встречей в Брюсселе", - сказал Фабиус.

    Главы МИД стран Евросоюза намерены в четверг обсудить финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие на Украине.

    Ранее также сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский прибудет в Киев по просьбе главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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