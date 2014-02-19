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    Олланд согласен с Туском насчет санкций к украинским чиновникам

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Президент Франции Франсуа Олланд выразил согласие с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска о принятии мер для урегулирования кризиса в Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца.
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    Президент Франции Франсуа Олланд.
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд выразил согласие с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска о принятии мер для урегулирования кризиса в Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном в среду.

    «Президент сегодня утром обсудил по телефону ситуацию в Украине с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Президент осуждает недопустимое насилие, проявляемое полицейскими, и призывает к его немедленному прекращению», - говорится в коммюнике.

    Согласно документу, Олланд выражает свое согласие с Туском о необходимости «быстрых и целенаправленных реакций» европейских стран против ключевых лиц, ответственных за происходящее в стране. Он призвал Европейский союз как можно скорее принять решение по санкциям в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 февраля.

    По мнению Туска, Евросоюз должен выступить с общей позицией в связи с ситуацией в Украине. По его словам, Европа сейчас видит «продолжающуюся анархию в Украине с угрозой распада страны» и, «быть может, первые часы гражданской войны в Киеве». Польский премьер считает, что развитие ситуации в Украине будет определять будущее целого региона.

    Ранее министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что намерен обсудить ситуацию в Киеве со своим коллегой из Германии в ходе франко-германского совета министров, который пройдет в среду в Париже. Фабиус назвал «вероятной» возможность введения европейскими странами индивидуальных санкций против Украины для урегулирования ситуации в стране.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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