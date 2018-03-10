Крымские чиновники смогут заниматься предпринимательской деятельностью на время переходного периода, то есть до 1 января 2015 года, соответствующий указ президента России опубликован в четверг на портале правовой информации.
Украинские чиновники в Донецкой, Луганской областях понесут ответственность, согласно украинскому законодательству, за причастность к референдуму 11 мая, заявил во время брифинга и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
В рамках реформы по децентрализации украинской власти и сокращения расходов государственного бюджета в 2014 году сократят 10% чиновников, сообщил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Если депутаты будут медлить, этим займется улица. Такое заявление сделал глава люстрационного комитета при Кабмине Егор Соболев, выступая во вторник на митинге у здания Рады", - пишет Андрей Лубенский.
Евросоюз опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств. В него вошли Янукович, Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".