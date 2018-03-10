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    Чиновники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Италии
    Два бывших итальянских министра оказались под следствием
    16:11 29.05.2014
    1
    Бывший министр охраны окружающей среды Италии Коррадо Клини, который был арестован в понедельник по обвинению в хищении государственных средств в крупных размерах, подал в отставку.
    Чиновники. Архивное фото
    Каждый пятый чиновник в ЕС зарабатывает больше премьера Британии - СМИ
    07:17 22.05.2014
    5
    Каждый пятый чиновник в Европе имеет годовой доход выше, чем у премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, пишет газета Guardian.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Крымским чиновникам временно разрешат заниматься бизнесом
    10:14 15.05.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Крымские чиновники смогут заниматься предпринимательской деятельностью на время переходного периода, то есть до 1 января 2015 года, соответствующий указ президента России опубликован в четверг на портале правовой информации.
    Сергей Пашинский
    Киев обещает призвать к ответу чиновников за референдум на Востоке
    13:05 11.05.2014
    7Референдум на востоке Украины
    Украинские чиновники в Донецкой, Луганской областях понесут ответственность, согласно украинскому законодательству, за причастность к референдуму 11 мая, заявил во время брифинга и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: крымские чиновники должны пройти подготовку в Москве
    18:07 14.04.2014
    2Присоединение Крыма к РФ
    Работающие в Крыму чиновники должны пройти подготовку в Москве, считает российский президент Владимир Путин.
    Флаг Евросоюза
    ЕС расширил список подозреваемых в растрате госсредств в Украине
    16:06 14.04.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Главы МИД ЕС приняли решение расширить санкционный список подозреваемых в растрате государственных средств в Украине с 18 до 22 человек, говорится в коммюнике Совета ЕС.
    Верховный совет Крыма
    Кабмин РФ рекомендовал властям Крыма и Севастополя не "раздувать" штат
    13:00 03.04.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Правительство РФ порекомендовало властям Крыма и Севастополя не увеличивать штат, сообщается на сайте Кабмина в четверг.
    Сергей Аксенов
    Аксенов: Россия и Крым занялись переобучением местных чиновников
    10:40 28.03.2014
    8Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона занялось переобучением ключевых чиновников республики
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады.
    Яценюк: Украина сократит 24 тыс чиновников
    12:10 27.03.2014
    7Политический кризис в Украине
    В рамках реформы по децентрализации украинской власти и сокращения расходов государственного бюджета в 2014 году сократят 10% чиновников, сообщил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
    Митинг у здания Верховной Рады
    Если люстрацию не начнет Верховная Рада, ее начнет улица
    11:54 25.03.2014
    98Политический кризис в Украине
    "Если депутаты будут медлить, этим займется улица. Такое заявление сделал глава люстрационного комитета при Кабмине Егор Соболев, выступая во вторник на митинге у здания Рады", - пишет Андрей Лубенский.
    Здание МИД России
    МИД РФ объявил о санкциях в отношении 13 граждан Канады
    17:05 24.03.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    МИД РФ объявил о санкциях в отношении 13 канадских высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, которым закрывается въезд в РФ в связи с канадскими санкциями по Украине и Крыму.
    Дмитрий Медведев
    РАНХиГС займется переподготовкой чиновников в Крыму
    14:11 24.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) займется вопросами переобучения госслужащих в Крыму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
    Кипр
    Чиновникам Приднестровья запрещено хранить деньги в зарубежных банках
    20:23 19.03.2014
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    Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду большинством голосов принял в первом чтении закон о запрете чиновникам иметь счета в зарубежных банках.
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон
    Шесть стран - партнеров ЕС присоединились к санкциям против украинцев
    18:00 19.03.2014
    6Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств. В него вошли Янукович, Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.
    И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх
    Министр соцполитики: Тенюха и Ярему не пустили в Крым
    14:34 19.03.2014
    22Обострение ситуации в Крыму
    Министра обороны Украины Игоря Тенюха и первого вице-премьера Виталия Ярему не пустили в Крым, сообщила на брифинге в среду назначенная Верховной Радой министр соцполитики Людмила Денисова.
    Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
    Матвиенко называет "дикостью" визовые санкции в отношении РФ
    17:24 11.03.2014
    10Санкции в отношении России_2014
    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не боится возможных визовых санкций в отношении российских чиновников, считая это "дикостью".
    Флаг Евросоюза
    ЕС: список точечных санкций против украинцев может расшириться
    15:16 07.03.2014
    10Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз не исключает, что список индивидуальных санкций против украинцев, принятый ранее в свете событий на Украине, может быть дополнен, сообщила пресс-секретарь Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.
    Лондон
    Британия опубликовала список 18 украинцев, попавших под санкции
    21:01 06.03.2014
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    Фигурантами списка являются: Янукович и два его сына, Азаров с сыном, Богатырева, Калинин, братья Клюевы, Курченко, Лукаш, Портнов, Виктор и Артем Пшонка, Ратушняк, Табачник, Якименко, Захарченко.
    Города мира. Лондон
    Великобритания объявила о замораживании активов 18 украинцев
    21:54 05.03.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Ранее о замораживании активов 18 граждан Украины объявили Австрия, Швейцария и Лихтенштейн. Однако остается неясным, идет ли речь об одних и тех же украинцах.
    Молоток
    ВР хочет привлечь Международный уголовный суд для наказания чиновников
    13:35 25.02.2014
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    Парламент Украины просит Международный уголовный суд (МУС) обеспечить независимое расследование и наказания лиц, виновных в совершении преступлений против человечности в Украине.
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