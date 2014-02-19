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    Штайнмайер обсуждает санкции против виновников кровопролития в Украине

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся сейчас в Париже, обсуждает со своими европейскими коллегами возможность введения санкций со стороны ЕС против виновников кровопролития в Украине.
    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    RIA News Лисицын Павел | Перейти в фотобанк

    БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся сейчас в Париже, обсуждает со своими европейскими коллегами возможность введения санкций со стороны ЕС против виновников кровопролития в Украине, сообщил на брифинге в среду официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шэфер.

    О возможности введения персональных санкций глава МИД ФРГ впервые заявил накануне вечером.

    "Вопрос о персональных санкциях сейчас находится на столе переговоров. Сейчас проходят переговоры с нашими партнерами. Министр в Париже провел беседу с польским коллегой. Сейчас проходят переговоры с главой МИД Франции", - заявил официальный представитель МИД ФРГ.

    В среду официальный представитель правительства Франции Наджад Валло-Белкасем пояснил, что под персональными санкциями подразумевается, в частности, «отказ в выдаче виз или заморозка размещенных на банковских счетах за рубежом средств виновных в применении жестких репрессий".

    Он отметил, что глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон проведет в четверг (20 февраля) встречу министров иностранных дел по ситуации в Украине, в которой примет участие и Штайнмайер.

    В свою очередь представительница правительство ФРГ Кристиане Вирц отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель также поддерживает контакт с коллегами из других стран по ситуации в Украине.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.

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