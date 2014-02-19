Ситуация в Киеве вызывает беспокойство в Стокгольме и Хельсинки

СТОКГОЛЬМ, 19 фев - РИА Новости, Людмила Божко. Беспокойство в связи со сложившейся в Киеве ситуацией выразили в среду главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.



"То, что произошло в Киеве, глубоко трогает, и я выражаю мои соболезнования родным и близким погибших", - сказал глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя, слова которого цитируются в сообщении внешнеполитического ведомства.



По его словам, "применение насилия является неприемлемым". В настоящее время, продолжил он, нет общего представления по поводу того, что именно привело к обострению ситуации и насилию. Финский министр призвал стороны в Киеве к ответственности и диалогу в решении внутриполитических проблем.



На сложившуюся в Украине ситуацию обратил внимание и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Представляя в среду в парламенте страны ежегодную внешнеполитическую декларацию, он, в частности, сказал, что "мы чувствуем глубокую обеспокоенность по поводу ситуации в Украине".

"Мы осуждаем любое применение насилия и призываем руководство страны искать вместе с оппозицией выход из политического кризиса", - сказал он. Со стороны ЕС, продолжил он, "мы готовы поддерживать политику реформ, в которой страна так отчаянно нуждается", а также принять меры, если власти пойдут недальновидным путем репрессий и жестокости.