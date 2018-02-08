Я памятник себе. Долговая пирамида украинских президентов

AFP/MOHD RASFAN

РИА Новости Украина

В 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн ($4 млрд 511 млн). Это почти на 20 млрд грн ($693 млн долл.) больше, чем в прошлом году. За прошлый год государственный долг Украины вырос на 7,5%, достигнув отметки |$76,31 млрд, или 2,142 трлн в гривневом эквиваленте. К концу 2017 года госдолг Украины составлял 73,1% ВВП страны. Согласно прогнозам рейтингового агентства Moody's, размер госдолга в 2018 году окажется на уровне 72,3% ВВП.

"За наращивание внешних долгов каждый президент критикует предыдущего: Порошенко Януковича, Янукович — Ющенко, Ющенко — Кучму, Кучма — Кравчука. И только Леонид Макарович не имел возможности все свалить на предшественника. Но, как показывает сухая статистика, темпы наращивания внешнего долга не зависят ни от фамилии президента, ни от фамилии премьера", — написал на своей странице в экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Как отметил Скаршевский, вне зависимости от риторики украинских правительств и президентов, внешний долг Украины растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно.

"При сырьевой модели украинской экономики — экспорт сырья с низкой добавленной стоимостью и импорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью — так и будет продолжаться в дальнейшем. Правда, с запрограммированными регулярными дефолтами / реструктуризациями со всеми вытекающими последствиями", — заключил экономический эксперт.