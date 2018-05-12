Водитель грузовика в Киеве снес столб и получил тяжелую травму (18+)

Видео "Киев оперативный"

Около полудня 12 мая в Киеве на проспекте Лобановского грузовик DAF снес электрический столб и вылетел на тротуар.

"Киев.Оперативный" опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, что водитель фуры получил серьезную травму ноги и находится в шоковом состоянии. Пострадавший мужчина не смог объяснить, причину ДТП.

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На месте аварии быстро образовался автомобильный затор.

Ранее сообщалось, что в Хусте Закарпатской области двухлетний мальчик погиб в результате падения железобетонного столба на детскую коляску. Там водитель лесовоза задел электрические провода и вырвал электроопору, после чего она упала на тротуар.

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