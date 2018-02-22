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    Киев

    В Киеве водитель без прав влетел в столб на машине Uber

    (обновлено: )97
    По информации СМИ, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением и въехал в столб. В срочном порядке он был госпитализирован с различными травмами.
    В Киеве произошло ДТП с машиной Uber
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ночью в Киеве произошло ДТП на Гаванском мосту, с участием автомобиля Uber, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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    По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением и въехал в столб. В срочном порядке он был госпитализирован с различными травмами.

    "Водитель 8 февраля этого года был лишен водительских прав по статье 130 КУпАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице Е. Телиги в Шевченковском районе Киева.

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