Одесский трамвай сошел с рельсов и снес столб

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб в Одессе. сообщает Думская. Есть ли пострадавшие, не говорится.
ДТП произошло в микрорайоне Лузановка с трамваем, двигавшемся по маршруту номер 7.
Как сообщили изданию в пресс-службе коммунального предприятия"ОГЭТ", он наехал на камень, находившийся на путях.
В Одессе трамвай снес столб, 27 апреля 2018
В настоящее время сотрудники предприятия работают над восстановлением движения.
Накануне внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.