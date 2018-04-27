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    Одесский трамвай сошел с рельсов и снес столб

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    По данным местного издания, трамвай, который двигался по маршруту номер 7 в Одессе, наехал на камень, сошел с рельсов и снес бетонный столб. О пострадавших не сообщается.
    В Одессе трамвай снес столб, 27 апреля 2018
    usionline.com

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб в Одессе. сообщает Думская. Есть ли пострадавшие, не говорится.

    ДТП произошло в микрорайоне Лузановка с трамваем, двигавшемся по маршруту номер 7.

    Как сообщили изданию в пресс-службе коммунального предприятия"ОГЭТ", он наехал на камень, находившийся на путях.

    usionline.com
    В Одессе трамвай снес столб, 27 апреля 2018

    В настоящее время сотрудники предприятия работают над восстановлением движения.

    Накануне внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.

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