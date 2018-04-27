Одесский трамвай сошел с рельсов и снес столб

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб в Одессе. сообщает Думская. Есть ли пострадавшие, не говорится.

ДТП произошло в микрорайоне Лузановка с трамваем, двигавшемся по маршруту номер 7.

Как сообщили изданию в пресс-службе коммунального предприятия"ОГЭТ", он наехал на камень, находившийся на путях.

usionline.com В Одессе трамвай снес столб, 27 апреля 2018

В настоящее время сотрудники предприятия работают над восстановлением движения.

Накануне внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.