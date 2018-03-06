В центре Николаева троллейбус протаранил столб

Троллейбус "подрезал" Nissan Qashqai и чтобы уйти от столкновения, водитель резко вывернул руль вправо, троллейбус выехал на обочину и врезался в столб.

В результате ДТП никто не пострадал, несмотря на то, что троллейбус был заполнен пассажирами. Сам троллейбус получил значительные механические повреждения.

А вот Nissan Qashqai с места происшествия скрылся.

По указанным очевидцами приметам полицейские нашли нарушителя и спустя час вернули его на место происшествия, сообщают novosti-n.org.

Напомним, в четверг, 1 марта, утром в Киев из-за погоды были зафиксированы 10-балльные заторы, произошло около 20 ДТП.