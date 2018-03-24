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    Бортник о Савченко: выйдет из тюрьмы в качестве кандидата в президенты

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (198)

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    По мнению политического эксперта, идеальным для власти был бы сценарий обмена Надежды Савченко на украинских пленных и заложников в Донбассе.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Народный депутат Надежда Савченко будет находиться в местах лишения свободы до 2019 года, когда она может выйти на свободу даже в качестве кандидата в президенты, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    УНИАН
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    В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей под стражей на два месяца до 20 мая без альтернативы внесения залога. Защита нардепа будет обжаловать решение об аресте. 

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    "Нас ожидает продолжение вот этого сериала вокруг Савченко, а после 19-го года я уверен, что Савченко выйдет в ипостаси либо кандидата в президенты, без шансов на победы, либо, что более вероятно, это лидера своей политической силы, которая благодаря всей этой истории имеет шансы преодолеть 5-процентры барьер на выборах в Раду", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. 

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