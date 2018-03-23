Омбудсмен взяла дело Савченко под личный контроль

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообещала проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко, арестованной в пятницу на два месяца, сообщила пресс-служба омбудсмена вечером в пятницу.

"Вчера во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. В то же время следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", — цитирует пресс-служба Денисову.

"Я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", — заключила она.

В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. Защита заявила, что будет подавать апелляцию.

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По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".