Скорик: готов взять Савченко на поруки

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины проголосовала за привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

Нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик считает, что покрывая свои злодеяния, власть отвлекает внимание общества с помощью дела Савченко.

"На прошлой неделе Надежда Савченко заявила о преступлениях высшего руководства страны. Но несмотря на то, что это заявление сделал действующий народный депутат, сегодня об этих преступлениях никто вообще не вспоминает. Что до доказательств, предоставленных ГПУ, то они достаточно своеобразны — однозначного вывода из них сделать никак нельзя. Если бы Савченко готовила нечто подобное зимой 2013-2014, то это бы, то это было бы героизмом, а сейчас — это преступление", — говорит политик.

РИА Новости Украина Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

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По словам депутата, выступление генпрокурора в Верховной Раде с последующим голосованием — это абсолютный фарс.

"Власть отвлекает народ от ситуации в Национальном банке, за которую Валерия Гонтарева так и не понесла ответственности. Параллельно создается противовес Юлии Тимошенко, как одному из лидеров президентской гонки. Савченко уже заявила, что будет баллотироваться в президенты, и ее героизация — отличный шанс для Банковой отобрать позиции лидера "Батькивщины", — считает Скорик.

Кроме того, Скорик заявил, что готов быть одним из тех, кто возьмет Савченко на поруки.

"Ведь то, что сейчас происходит — это насмешка над обществом. Савченко — член украинской делегации в ПАСЕ, она получила этот статус, чтобы не сидеть в российской тюрьме. И что в итоге? Она будет сидеть в украинской? А посмотрите на нынешних нардепов, которые два года назад ходили в майках "Свободу Савченко". Когда же этим деятелям пытались объяснить, что они делают героя из человека, которым он не является, те заявляли, что "Наша Надя — символ Украины". Я тогда был против героизации этого человека, равно как и сейчас призываю отказаться от шельмования", — резюмировал Скориик.