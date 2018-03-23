Фото дня. Арестованная Савченко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без альтернативы внесения залога депутату Верховной Рады Надежде Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в парламенте.

Решение подлежит апелляционному обжалованию.

Защита депутата уже заявила о планах обжаловать решение суда об аресте политика.

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По версии ГПУ, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.