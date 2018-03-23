Савченко как инструмент расчистки политического поля

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Казнить нельзя помиловать

В те дни, когда трибуну Верховной Рады украшал транспарант с требованием освободить Савченко, многие поспешили ознакомиться с биографией этой "летчицы". И выяснилось, что задолго до попадания на российскую территорию, после одного из боев в Донбассе, она прославилась скандальным характером – и настойчивостью. С началом оккупации Ирака Савченко была в составе украинского батальона химзащиты. В летное училище попала по личному ходатайству тогдашнего министра обороны А.Гриценко. Дважды ее пытались исключить из него из-за непригодности к вылетам в качестве летчика. Тем не менее, летное училище Савченко закончила, хоть и по специальности штурмана-оператора вертолета.

С началом АТО она в статусе добровольца батальона "Айдар" оказалась в зоне боевых действий. По ее собственному признанию, была корректировщиком огня. В этом качестве и попала в плен к ополченцам ЛНР. Через несколько дней оказалась на российской территории, где была арестована как причастная к гибели российских тележурналистов И.Корнелюка и А.Волошина. Есть несколько версий того, как она попала на территорию России, но итог один: арест и обвинение в военном преступлении.

За время пребывания под арестом с 20-х чисел июля 2014 года по 22 марта 2016 года, когда суд Ростовской области осудил ее на 22 года заключения, Надежда Савченко объявляла несколько голодовок, в том числе и "сухих". Стараниями украинской пропаганды из нее слепили образ мученицы, едва ли не находящейся на пороге голодной смерти. А 25 мая Савченко была помилована российским президентом и в тот же день обменяна на двух граждан РФ, находившихся в украинском плену.

И вот в день второй годовщины своего осуждения российским судом Надежда Савченко предстала перед судилищем украинских депутатов, одобривших снятие с нее депутатской неприкосновенности.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

От любви до ненависти

Еще находясь под следствием в России, Савченко заочно стала депутатом Верховной Рады, а также членом украинской делегации в ПАСЕ. Правда, из состава делегации ее очень быстро убрали за то, что она по собственной инициативе занялась вопросом обмена пленными, ради чего в декабре 2016-го встретилась в Минске с руководителями мятежных республик Захарченко и Плотницким. А в конце февраля 2017-го и вовсе съездила в Донецк, чтобы ознакомиться с условиями содержания украинских пленных и передать им посылки от родственников.

Именно действия Савченко в сфере освобождения пленных стали причиной ее травли "партией войны" в украинском парламенте.

Крайне резкие, совершенно недипломатичные, но искренние заявления строптивой героини буквально с первых дней после возвращения на Украину бесили власть, но были понятны простым людям. И поскольку она начала не просто завоевывать популярность среди населения страны, но и претендовать на участие в президентских выборах 2019 года, к преследованию Савченко присоединилась государственная машина.

После шитой белыми нитками провокации СБУ против соратника Савченко в деле обмена пленными Рубана сгустились тучи и над Надей. Советник главы МВД Геращенко в прямом телеэфире объявил, что Савченко готовит вооруженный переворот, а Порошенко намерен лишить ее звания Героя Украины. Еще дальше пошел марионеточный генпрокурор Луценко, поведавший душераздирающую сказку о том, как она собиралась из миномета обрушить купол парламентского зала заседаний, забросать гранатами правительственную и гостевую ложу, а выживших после этого депутатов добивать из автомата.

Фото Facebook Ольги Черваковой Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной Раде 22 марта

Этот пьяный бред большого любителя "согреться" и послужил поводом для обвинения Савченко. На самом же деле, столкнувшись с организованной травлей, она ответила ее руководителям обнародованием известных ей фактов кровавых преступлений "лидеров Майдана" зимой 2014 года, а также представителей украинской власти в "зоне АТО". А это уже намного серьезнее, чем встречи с Захарченко и Плотницким.

Так что, если Савченко и доживет до украинского суда, то Порошенко, Луценко, Пашинский и другие, против кого она свидетельствует, наверняка упекут ее в тюрьму на срок не меньший, чем был назначен ростовским судом.

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Должен остаться только один

Рассматривать историю Савченко, таки задержанной СБУ 22 марта, сразу после снятия с нее депутатской неприкосновенности, в отрыве от общеполитической тенденции было бы неправильно. Она – всего лишь самый яркий, самый скандальный эпизод обострившегося процесса зачистки политического поля Украины от возможных конкурентов Петра Порошенко на власть, нынешнюю и будущую.

Время политических убийств, характерных для первого года после "революции достоинства", кажется, закончилось. Уже никто не "выпрыгивает из окна", как один из лидеров Партии регионов М.Чечетов, не "самоубивается из ружья", как экс-руководитель Фонда госимущества Валентина Семенюк, не погибает от пули "неизвестных убийц", как лидер Общевоинского союза Олег Калашников. Зачистка происходит другими методами: арестами, уголовными делами, содержанием в тюрьме, высылкой с территории Украины.

Уже много месяцев длится суд над главой фракции ПР в парламенте Ефремовым, не принявшим появления республик Донбасса и отказавшимся уезжать с Украины. Ведь останься он на свободе, не исключено, что ему удалось бы преодолеть раскол среди остатков "регионалов", стремительно набирающих рейтинг на фоне всеобщей ненависти к действующему "гаранту" и его политсиле.

Полностью ликвидированы СМИ, выступавшие за прекращение войны на востоке страны. Преследуются масс-медиа, нелояльные лично к Порошенко. Причм "давятся" даже его соратники, осмелившиеся проявить излишнюю самостоятельность, как это было с главой МВД Авковым, на которого нашлась управа в виде ареста его сына.

Отдельная история, подчас комическая, с бывшим грузинским президентом и главой Одесской ОГА Саакашвили. Активно разрушается наметившийся союз между Арсением Яценюком, рейтинг которого упал до уровня обезжиренного кефира, и Владимиром Гройсманом. Ведется планомерная, хотя пока и не очень успешная, работа по дискредитации Юлии Тимошенко.

Был бы человек, а статья найдется!

Порошенко, явно рвущемуся на второй срок, конкуренты на власть не нужны, а поскольку он сосредоточил в своих руках весь силовой потенциал страны, от армии и СБУ до прокуратуры и МВД, преследования конкурентов под реальными или надуманными предлогами будут продолжаться. А очередные страшилки про "беспорядочный обстрел центра Киева с баржи посреди Днепра", "использование снайперской винтовки, произведенной в ДНР, для стрельбы по президентскому кортежу" и "задание от Захарченко привезти в Донецк живого Турчинова" долго ждать не придется. Не зря же член "Самопомощи" Олег Березюк заявил, что дело Савченко будет использоваться режимом для закручивания гаек.

А Надежду Савченко чисто по-человечески жаль. И что ее ждет, она прекрасно осознает. Не зря же, прощаясь с матерью перед арестом, она ей сказала: "Не добили чужие – добьют свои"…

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