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    Сестра Савченко сообщила, когда обжалуют арест

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (193)

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    Вера Савченко назвала дело против сестры политическим, и заявила, что в этом вопросе можно рассчитывать только на западных партнеров. По ее прогнозам, апелляция будет подана в понедельник.
    Надежда Савченко и ее сестра Вера. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в парламенте, планирует подать апелляцию на ее арест в понедельник, заявила журналистам сестра Вера Савченко.

    В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. Защита заявила, что будет подавать апелляцию.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд над Савченко. Мы с вами где-то встречались?

    "Они (адвокаты — Ред.) сказали, что в понедельник будут идти к Надежде, и я думаю, что в понедельник будут подавать (апелляцию — Ред.)". — заявила она в эфире телеканала "112 Украина".

    Она назвала дело политическим, и заявила, что в этом вопросе можно рассчитывать только на западных партнеров.

    "Мне кажется, это будет надолго. Это то, чего хотела Банковая (Администрация президента — Ред.) и все, кто лишались оппозиционных политиков… Она не повинуется режимам авторитарным… Она бы никуда не делась, но ей нужно закрыть рот", — сказала Вера Савченко.

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    По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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