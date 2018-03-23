Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 23 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели марта 2018 года.

— Дело Савченко — политические сценарии развития событий.

— Неутешительные данные последних социологических опросов — что будут делать партия власти (БПП и НФ) и президент Порошенко?

— Украина разорвала договор об экономическом сотрудничестве с РФ. Последствия и риски.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук