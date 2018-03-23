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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 23 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 23 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели марта 2018 года.

    — Дело Савченко — политические сценарии развития событий.

    — Неутешительные данные последних социологических опросов — что будут делать партия власти (БПП и НФ) и президент Порошенко?

    — Украина разорвала договор об экономическом сотрудничестве с РФ. Последствия и риски.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

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