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    Надежда Савченко дала брифинг перед допросом СБУ

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (20)

    (обновлено: )144541
    Внефракционный депутат Надежда Савченко прокомментировала журналистам подозрения, которые выдвинуты следствием по делу Владимира Рубана. Накануне она вернулась из-за границы - прилетела рейсом Мюнхен - Киев.
    Видео УНИАН

    Народный депутат Надежда Савченко 15 марта проводит брифинг, на котором она комментирует подозрения, выдвинутые ей Генеральной прокуратурой Украины.

    В четверг Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов, в том числе, привлечение к уголовной ответственности грозит и Савченко.

    Напомним, вечером 14 марта Савченко прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера.

    Ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

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