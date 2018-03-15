Надежда Савченко дала брифинг перед допросом СБУ

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Народный депутат Надежда Савченко 15 марта проводит брифинг, на котором она комментирует подозрения, выдвинутые ей Генеральной прокуратурой Украины.

В четверг Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов, в том числе, привлечение к уголовной ответственности грозит и Савченко.

Напомним, вечером 14 марта Савченко прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера.

Ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

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