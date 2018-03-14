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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Савченко, а где госпереворот?

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (615)

    (обновлено: )58960
    Первый в истории Украины военный переворот не удался - пишут украинцы в соцетях, комментируя последние шокирующие новости отечественных СМИ: Героя Украины Надежду Савченко могут обвинить в попытке военного переворота...
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Из героя в мятежники… Правоохранители могут обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в силовых структурах. Накануне также стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

    В СМИ "просочилась" информация о том, что Савченко и Рубан, дескать, обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине. К тому же выяснилось, что Савченко сейчас за границей с официальным рабочим визитом. В народе тут же зашумели: уехала Надежда в Россию…. Что из этого, правда, а что — вымысел, пытались разобраться сами украинцы в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
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