Соцсети: Савченко, а где госпереворот?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Из героя в мятежники… Правоохранители могут обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в силовых структурах. Накануне также стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

В СМИ "просочилась" информация о том, что Савченко и Рубан, дескать, обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине. К тому же выяснилось, что Савченко сейчас за границей с официальным рабочим визитом. В народе тут же зашумели: уехала Надежда в Россию…. Что из этого, правда, а что — вымысел, пытались разобраться сами украинцы в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook