Надежда Савченко: героиня-предательница

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У Надежды Савченко — уникальная политическая судьба. Так быстро путь от героя нации до "предателя" не проделывал больше ни один политик в стране. Даже Виктору Ющенко понадобился целый президентский срок — хотя и его мало кто называет предателем. Скорее человеком, не оправдавшим ожиданий. Савченко же — живая иллюстрация поговорки "От любви до ненависти…"

Серьезные обвинения

Во вторник, 13 марта, в СМИ появилась информация, что правоохранители могут обвинить народного депутата Савченко в подготовке военного переворота в Украине.

Накануне также стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Якобы Савченко и Рубан обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине.

К тому же выяснилось, что Савченко сейчас — за границей с официальным рабочим визитом. Заявляли даже, что депутат улетела в РФ. А что еще нужно профессиональным патриотам, чтобы поупражняться в ненависти?

Что-то не так

После триумфально громкого возвращения Савченко в Украину из российской тюрьмы казалось, что на небосклоне украинской политике зажглась новая звезда. Стартовые позиции у нее были потрясающие. Прекрасная узнаваемость, имидж непоколебимого бойца с "российским агрессором" среди патриотов.

Для властей же ее освобождение стало мощным козырем, демонстрацией того, что "своих не бросаем", всеми силами боремся за украинцев. Наверняка и "Батькивщине", где Савченко была первым номером на парламентских выборах, она принесла голосов.

Но потом что-то пошло не так (как планировали в главных кабинетах украинской столицы). Получившая "Героя Украины" летчица начала говорить вещи, больно бьющие по власти. Что нужно договариваться, а не воевать в Донбассе. Что там такие же украинские граждане. Что войной в стране прикрывают большинство проблем. Потом она занялась вопросами обмена пленными, была в Минске на заседаниях контактной группы и в неподконтрольном Донбассе.

Прогнозируемо рассорилась с Тимошенко (две харизматичные дамы не ужились в одном партийном списке) и ушла в вольное политическое плавание. Запомнилась неоднозначными образами и поведением в Верховной Раде.

Обвиняла депутатов в плохой работе.

Но главное, вернула в политику то, чего уже давно не было: настоящую непредсказуемость.

Вольный радикал

В украинской политике существуют четкие форматы, набор ролей, красных линий, за которые нельзя заходить. Если ты "ястреб" и "патриот" — ты за войну до победного конца, за продолжение АТО (пусть даже в новом формате), за поставки оружия из США и борьбу с "пятой колонной".

Если выступаешь за "партию мира" — против войны, за диалог, против насильственной декоммунизации и ревизии истории.

Но Савченко не вписывается ни в одну из категорий. Казалось бы, ей была уготована ниша главного "ястреба", бойца, но она говорит о мире и диалоге. Сидит в прямом эфире и час общается с народом — "обо всем и обо всех". Не боится высказывать собственные мнения, пусть даже очень неоднозначные.

Главное: Савченко — неуправляема для власти. Более того — жестко критикует ее. Поэтому она достаточно резко исчезла с экранов телевизоров еще в конце 2016 года, особенно после заявлений о создании своей общественной организации "Народный рух" с прицелом на выборы в парламент.

Правда, ни один из ее партийных проектов успешным не оказался: ни презентованная в декабре 2016 года РУНА, ни показанная в апреле 2017-го партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Видимо, в традиционных политических форматах летчице тоже не комфортно.

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Зачистка политического поля? Канал на ZIK Савченко о своем возвращении в ВСУ

К началу 2018 года о Савченко практически не говорили. Она не фигурировала в президентских и парламентских рейтингах, не делала громких заявлений, не отмечалась яркими поездками. Но в связи с делом Рубана "Герой Украины" рискует превратиться в предателя и изменника. Как заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, следствие располагает сотнями часов записей по делу Рубана и Савченко.

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации записей есть огромное количество", — заявил Геращенко в радиоэфире.

Раньше Геращенко допускал, что с высокой степенью вероятности видео или аудиозаписи опубликуют — материалы, доказывающие вину Савченко.

И если записи действительно есть, их наверняка опубликуют, но не сейчас, а немного позже. Ближе к старту кампании к выборам 2019 года — парламентским и президентским. Почему к ним? Просто совпадение.