Савченко "нашли" в Испании

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко находится в Испании.

"По ориентировочным данным, она находится на территории Испании, поэтому, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу", – сказал он.

Он добавил, что имеет достаточно оснований для ареста Савченко.

Савченко ранее покинула Украину. При этом Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. На допрос 13 марта она не явилась.