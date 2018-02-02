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    В Киеве показали, как освобождали заложников

    (обновлено: )81
    Двое злоумышленников со стрельбой похитили мужчину и затолкали его в автомобиль недалеко от станции метро "Харьковская" в Киеве - по такой легенде учились освобождать заложников столичные полицейские. Кадры выложены на Youtube-канале полиции Киева.
    ГУ НП в Киеве/Youtube

    "Мы отработали алгоритм действий в случае совершения на территории столицы тяжких преступлений, таких как вооруженные нападения и похищения человека. Во время тренировочного мероприятия проверено взаимодействие и проведены мероприятия оперативными и аналитическими службами, работниками КОРДа, полицией коммуникации, патрульными и полицией охраны", — прокомментировал учения глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

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    В конце января СМИ сообщали, что неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве.

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