В Киеве показали, как освобождали заложников

"Мы отработали алгоритм действий в случае совершения на территории столицы тяжких преступлений, таких как вооруженные нападения и похищения человека. Во время тренировочного мероприятия проверено взаимодействие и проведены мероприятия оперативными и аналитическими службами, работниками КОРДа, полицией коммуникации, патрульными и полицией охраны", — прокомментировал учения глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

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В конце января СМИ сообщали, что неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве.