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    Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина

    (обновлено: )36131
    Николай Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Максима Шевченко "мерзавцем". Последний в долгу не остался.
    Канал на Youtube КП

    Известные российские журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Эфир транслировался на канале в Youtube. поэтому драку медийщиков можно было посмотреть в прямом эфире. 

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    Выпуск программы был посвящен роли Иосифа Сталина в истории России. Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

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    После чего гости программы обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.

    Позже глава Совета по правам человека пи президенте РФ Михаил Федотов от лица СПЧ, членами которого являются Сванидзе и Шевченко, принес извинения за инцидент.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверяет информацию о выпуске в продажу ученических тетрадей с портретами лидера СССР Иосифа Сталина и императоров Российской империи в одном из магазинов в городе Сумы. 

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