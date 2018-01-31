Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина

Известные российские журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Эфир транслировался на канале в Youtube. поэтому драку медийщиков можно было посмотреть в прямом эфире.

Выпуск программы был посвящен роли Иосифа Сталина в истории России. Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

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После чего гости программы обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.

Позже глава Совета по правам человека пи президенте РФ Михаил Федотов от лица СПЧ, членами которого являются Сванидзе и Шевченко, принес извинения за инцидент.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверяет информацию о выпуске в продажу ученических тетрадей с портретами лидера СССР Иосифа Сталина и императоров Российской империи в одном из магазинов в городе Сумы.