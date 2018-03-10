Николай Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Максима Шевченко "мерзавцем". Последний в долгу не остался.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Николай Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Максима Шевченко "мерзавцем". Последний в долгу не остался.
Николай Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Максима Шевченко "мерзавцем". Последний в долгу не остался.