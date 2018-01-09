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    Общество

    СБУ заинтересовалась продажей в Сумах тетрадей с портретом Сталина

    (обновлено: )164
    В СБУ рассказали, что проводится проверка по факту тетрадей с портретами лидера СССР Иосифа Сталина, после чего будут приняты соответствующие решения.
    Тетради с изображением Сталина в Сумах
    Oleksandr Takul, facebook

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проверяет информацию о выпуске в продажу ученических тетрадей с портретами лидера СССР Иосифа Сталина и императоров Российской империи в одном из магазинов в городе Сумы, сообщила во вторник пресс-служба областного управления СБУ.

    Основанием для начала проверки стала публикация пользователями в соцсетях информации о продаже таких тетрадей.

    "В данный момент проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения", — сообщила агентству "Укринформ" пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

    Oleksandr Takul, facebook
    Тетради с российской символикой в Сумах

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт нацпамяти ранее опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации". Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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