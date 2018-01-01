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    Невероятное лазерное шоу в ОАЭ установило рекорд Гиннесса

    (обновлено: )219
    Зрители в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на башне Бурдж Халифа и соседних небоскребах.
    Видео Khaleej Times

    Дубай в новогоднюю ночь поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, посмотреть на него собрались десятки тысяч зрителей.

    В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами.

    В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

    Рекорд попадёт в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

    Смотрите также: Новый год шагает по планете: первые секунды 2018-го в разных странах

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