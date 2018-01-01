Поздравления мировых лидеров и новогодние празднества

РИА Новости Украина

Что пожелали своим согражданам мировые лидеры в Новый год?

Этим вопросом задался журнал Spiegel и собрал подборку поздравлений. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что в наступившем году жителей Германии ждет стабильное правительство. Это заявление прозвучало неспроста, ведь минувший год запомнился весьма затянувшимися переговорами о формировании правящей коалиции, которые едва не довели страну до новых выборов.

Лидер Франции Эммануэль Макрон в своем первом президентском обращении решил сделать призыв ко всем жителям Европы. "Мои дорогие европейские сограждане, 2018 год будет особенным, и вы мне будете в этом году очень нужны", — сказал французский президент, ратующий за проведение реформ в Евросоюзе.

Покуда Меркель и Макрон обещают работать на благо ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи рассказала о будущем успешном Brexit, укреплении экономики и справедливом обществе для каждого. Акцент на финансовой устойчивости своей страны сделал и премьер Греции Алексис Ципрас.

Издание приводит и слова российского лидера Владимира Путина. Президент РФ пожелал согражданам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что в новом году уровень жизни граждан страны должен возрасти, а также сообщил о том, что Китай сыграет свою роль в борьбе с глобальным потеплением.

Американский лидер Дональд Трамп решил перечислить свои достижения за год, доказывая тем самым, что исполняет свои обещания, данные в ходе предвыборной кампании.

Празднования по всему миру

Новый год в разных городах и странах встретили пышным застольем, фейерверками и молитвами, пишет британская газета Guardian, которая решила посмотреть, как проходил праздник в разных уголках планеты. Несмотря на прогнозы метеорологов, в Лондоне обошлось без дождей, и десятки тысяч людей смогли насладиться салютом на южном берегу Темзы.

Пиротехническое шоу прошло и у Триумфальной арки в Париже, однако во французской столице более впечатляющими, по всей видимости, оказались принятые меры безопасности. Порядок обеспечивали 100 тысяч полицейских и солдат по всей Франции. Связано это с серией атак, совершенных исламистами в последние годы.

Жители Германии тоже праздновали под неустанным взором правоохранителей, но не только из-за возросшей опасности террористических атак. Два года назад сотни женщин в Кельне и других городах стали жертвами массовых сексуальных атак. Полиция Берлина задействовала еще 1,6 тысяч офицеров и запретила проносить крупные сумки и рюкзаки к месту празднований у Бранденбургских ворот. К тем же мерам прибегла полиция Франкфурта.

В то же время в Индонезии, например, в новогоднюю ночь прошел свадебный флешмоб. Соединить себя узами брака смогли почти 440 пар, миновав при этом возможные бюрократические проволочки. Знаменитые салюты у башни Бурдж-Халифа в Дубае в этом году заменили световым шоу. Празднества в Индии прошли, в том числе, в знаменитых храмах. В Нью-Дели дополнительные силы правоохранителей были сосредоточены в одном из крупнейших районов Коннот-Плейс.

Помолиться за мир в момент наступления нового года решили многие жители Японии. Эффектные салюты отгремели в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре. Написав о празднествах в России, Guardian отметила, что москвичам не повезло с погодой. Уже много дней в столице вместо праздничного снега идет дождь, однако он не помешал проведению фееричного шоу фейерверков на Красной площади.

Первый год президентства

Этот Новый год для США является, в некоторой степени, значимой временной чертой — 45-й президент США Дональд Трамп стал действующим главой страны чуть меньше года назад. Он отказался от многих норм и традиций, установленных предшественниками и, вероятно, движется к тому, чтобы изменить саму суть президентства. Как пишет газета New York Times, встречаясь с советниками, Трамп часто задает им вопросы о том, какие положительные и отрицательные стороны имеют его предложения, какие последствия могут повлечь его решения, но очень редко он спрашивает о том, как поступали другие лидеры. "Президентство стало для Трампа инструментом для конструирования и продвижения своей линии", — пишет газета.

Громких событий, произошедших за этот без малого год, действительно много. Издание Hill в праздник вспоминает некоторые из них: увольнение директора ФБР Джеймса Коми, запрет гражданам ряда мусульманских стран на въезд в США, принятие налоговой реформы, неудача реформы здравоохранения. На первый год президентства Трампа выпали и многочисленные скандалы с сексуальными домогательствами, затронувшие политиков и звезд. Американские СМИ не забыли о привязанности Трампа к своему Twitter и, конечно, о знаменитой опечатке covfefe. Газета Washington Post решила сделать сбойку новостей по отдельным месяцам минувшего года, при этом американский лидер становится главным героем почти каждой секции.

Вооружение, "ядерная кнопка" и Олимпийские игры

Лидер КНДР Ким Чен Ын использовал свою новогоднюю речь, чтобы поднять многие волнующие вопросы. Начал он с самой животрепещущей темы — отношений с США, заявив, что Штаты неспособны начать войну с Северной Кореей, которая может нанести удар по любой части противника. Политик предупредил, что держит наготове "ядерную кнопку" у себя на столе. Это заявление, похоже, привлекло самое большое внимание зарубежных СМИ, которые озаглавили им статьи своих передовиц. Перейдя к Южной Корее, Ким Чен Ын отметил, что путь к диалогу между двумя странами открыт, и что Пхеньян хотел бы направить свою делегацию на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале. Вероятно, дипломаты обоих государств встретятся в скором времени, чтобы обсудить этот вопрос.

В целом, по мнению Ким Чен Ына, Пхеньян и Сеул должны укрепить свои отношения. Он добавил, что Северная Корея прибегнет к использованию ядерного оружия только в том случае, если возникнет угроза ее безопасности. Как отмечает газета Independent, эта новогодняя речь северокорейского лидера была особо важна на фоне многочисленных испытаний, проведенных в ушедшем году.