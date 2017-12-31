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    От Кравчука до Порошенко. Юмористическое поздравление всех президентов

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (51)

    (обновлено: )39012
    В 100-секундный юмористический ролик попали кадры из 11 предновогодних поздравлений всех пяти президентов Украины. Больше всего авторы ролика уделили внимания Виктору Януковичу.
    Канал на Youtube ТСН

    Накануне Нового года в сети обнародовали музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году до Петра Порошенко 2015-го.

    В 100-секундный юмористический ролик попали кадры из 11 поздравлений: одного от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича.

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    В основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.

    Ранее президент Пер Порошенко перечислил наибольшие достижения и успехи Украины в 2017-ом году. 

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