От Кравчука до Порошенко. Юмористическое поздравление всех президентов

Накануне Нового года в сети обнародовали музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году до Петра Порошенко 2015-го.

В 100-секундный юмористический ролик попали кадры из 11 поздравлений: одного от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича.

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В основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.

Ранее президент Пер Порошенко перечислил наибольшие достижения и успехи Украины в 2017-ом году.