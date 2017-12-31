Порошенко назвал основные достижения и успехи Украины в уходящем году

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Достижениями и позитивными изменениями Украине в 2017-ом году стали безвизовый режим с Европейским Союзом, реформы — медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог, заявил президент Петр Порошенко, подводя итоги уходящего года.

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"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", — отметил президент на своей странице в Facebook.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в "Играх непокоренных".

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Также Порошенко напомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.