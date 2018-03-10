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    Линас Линкявичюс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Хроника 6 ноября: "план Маршалла" для Украины, нападение на Шкиряка, обыск у Омеляна
    09:16 07.11.2017
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    Накануне под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка, НАБУ нагрянуло с обысками к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а в Луганск перестанут подавать воду.
    Купюра евро
    Презентован "План Маршалла": доноры проверят, куда Украина тратит деньги
    15:52 06.11.2017
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    6 ноября в литовском Сейме был презентован "План Маршалла", в рамках которого Украина должна получить поддержку со стороны Евросоюза.
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Донбассе
    Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Авдеевку
    15:31 10.02.2017
    215Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что об увиденном в Авдеевке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщит министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
    Ирина Геращенко
    Геращенко: глава МИД Литвы в пятницу посетит Донбасс
    18:29 09.02.2017
    102Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Донбасс, чтобы увидеть воочию политику безопасности и гуманитарной ситуации.
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Глава МИД Литвы в четверг приедет в Киев и Донецкую область
    21:24 08.02.2017
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    В Киеве министр встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным и другими представителями власти страны. Глава МИД Литвы обсудит с ними ситуацию с безопасностью в Украине.
    Флаги России и ЕС
    В список индивидуальных санкций ЕС против РФ попали 6 депутатов от Крыма
    02:39 09.11.2016
    112США - Россия: санкции преткновения
    Евросоюз добавил новые имена в список индивидуальных санкций. Как сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, "все это связано с российской агрессией и с нарушением суверенитета Украины".
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    МИД Литвы призвал продлить санкции против РФ после заявлений по Крыму
    23:13 10.08.2016
    3223США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, западные партнеры Украины должны продолжить санкции против России. Он также предполагает, что РФ стремится сорвать переговоры в "нормандском формате".
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Литва запретила въезд в страну лицам, связанным с делом Савченко
    23:03 12.04.2016
    562Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как пояснил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, "разговор идет о российских судьях, прокурорах, которые напрямую были связаны с арестом" Надежды Савченко и Олега Сенцова.
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Глава МИД Литвы заявил, что лично убедился в нарушении перемирия в Донбассе
    22:38 16.03.2016
    306Донбасс: мир или война.
    Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, посетивший в среду Мариуполь, говорить о выполнении минских договоренностейв Донбассе нельзя.
    Линас Линкявичюс
    Помощь Украине должна предоставляться систематически - глава МИД Литвы
    15:51 19.01.2016
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    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, необходимо найти способы, позволяющие Украине "осилить" эмбарго России на продукты питания, а также ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ.
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    МИД Латвии: новых требований к Украине по безвизовому режиму не должно быть
    23:32 20.12.2015
    140Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам министра иностранных дел Латвии, сейчас в европейских рядах есть скепсис, насколько принятые Верховной Радой законы заработают. Это будут анализировать уже во время регламентной процедуры внесения Украины в список безвизовых страна
    Зона миграционного контроля в аэропорту Борисполь. Архивное фото
    МИД Литвы: высока вероятность переноса визового доклада по Украине
    17:23 14.12.2015
    1330Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, перенос публикации доклада связан с техническим причинами. Он не сомневается, что доклад будет позитивным для Украины.
    Главы МИД Белоруссии и Украины Владимир Макей и Павел Климкин во время встречи в Киеве
    Минск, Киев и Вильнюс выступили за достижение договоренностей по Донбассу
    15:55 14.08.2015
    808Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Министры иностранных дел Украины, Белоруссии и Литвы провели в Одессе трехстороннюю встречу, на которой обсудили ситуацию в Донбассе.
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    НАТО ограничится консультациями и финподдержкой Украины - МИД Литвы
    09:42 14.05.2015
    107НАТО: надо или не надо?
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что помощь Украине может быть предоставлена через трастовые фонды и другие формы кооперации. Эти трастовые фонды важны для будущего, но Украине нужна помощь сейчас.
    Линас Линкявичюс. Архивное фото
    Литва не планирует увеличивать поставки вооружений в Украину
    16:15 13.05.2015
    88Отношение мира к ситуации в Украине
    Литва пока не планирует увеличивать поставки вооружений в Украину, сообщил РИА Новости, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
    Европейский союз
    Главы стран ЕС обсудят на саммите фильм "Крым. Путь на Родину" - МИД Литвы
    18:21 16.03.2015
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    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что документальный фильм "Крым. Путь на Родину" будет обсуждаться на саммите глав государств Евросоюз.
    Линас Линкявичюс
    Глава МИД Литвы поддержал введение новых санкций против РФ
    00:06 12.03.2015
    171Новые санкции в отношении России.
    Новые санкции Минфина США и новая помощь штатов украинским вооруженным силам - столь необходимая поддержка для Украины, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
    Флаги Евросоюза
    Главы МИД ЕС не готовы ослабить санкции против РФ - МИД Литвы
    12:46 06.03.2015
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    По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, коллеги по Евросоюзу не выражали желания ослабить санкции против России.
    Украинские военнослужащие в Артемовске Донецкой области
    Отправка солдат в Украину не обсуждается - МИД Литвы
    10:16 09.02.2015
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    Однако, во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что Украине необходимо дать оружие для обороны.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    НАТО отработает концепцию сил быстрого реагирования на границах РФ
    17:11 03.01.2015
    6529Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Согласно информации СМИ, НАТО "создаст опытный вариант новых сил быстрого реагирования, пытаясь повысить свои способности сдержать российское нападение".
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