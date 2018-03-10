Накануне под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка, НАБУ нагрянуло с обысками к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а в Луганск перестанут подавать воду.
Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что об увиденном в Авдеевке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщит министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, западные партнеры Украины должны продолжить санкции против России. Он также предполагает, что РФ стремится сорвать переговоры в "нормандском формате".
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, необходимо найти способы, позволяющие Украине "осилить" эмбарго России на продукты питания, а также ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ.
По словам министра иностранных дел Латвии, сейчас в европейских рядах есть скепсис, насколько принятые Верховной Радой законы заработают. Это будут анализировать уже во время регламентной процедуры внесения Украины в список безвизовых страна
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что помощь Украине может быть предоставлена через трастовые фонды и другие формы кооперации. Эти трастовые фонды важны для будущего, но Украине нужна помощь сейчас.
Новые санкции Минфина США и новая помощь штатов украинским вооруженным силам - столь необходимая поддержка для Украины, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".