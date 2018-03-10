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    МИД Литвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Донбассе
    Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Авдеевку
    15:31 10.02.2017
    215Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что об увиденном в Авдеевке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщит министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
    Флаг Литвы
    МИД Литвы: российские судьи попали в "черный список" из-за Крыма
    20:00 06.12.2016
    269
    Как сообщил представитель МИД Литвы Кястутис Вашкелявичюс, российские суды внесены в списки "с учетом все предусмотренных правовыми актами норм и процедур", судьи могут обжаловать это решение в литовских судах.
    Государственный флаг Литвы
    МИД Литвы заявил, что не признает выборы в Госдуму России в Крыму
    15:30 14.09.2016
    218Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    МИД Литвы отмечает, что организация выборов в Государственную думу РФ в Крыму – это еще один случай нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.
    Зона миграционного контроля в аэропорту Борисполь. Архивное фото
    МИД Литвы: высока вероятность переноса визового доклада по Украине
    17:23 14.12.2015
    1330Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, перенос публикации доклада связан с техническим причинами. Он не сомневается, что доклад будет позитивным для Украины.
    Главы МИД Белоруссии и Украины Владимир Макей и Павел Климкин во время встречи в Киеве
    Минск, Киев и Вильнюс выступили за достижение договоренностей по Донбассу
    15:55 14.08.2015
    808Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Министры иностранных дел Украины, Белоруссии и Литвы провели в Одессе трехстороннюю встречу, на которой обсудили ситуацию в Донбассе.
    Флаги России и ЕС
    ЕС может выиграть информационную войну с РФ - глава МИД Литвы
    00:44 28.05.2015
    157
    По словам Линаса Линкявичуса, работа над различными предложениями по борьбе с пропагандой ведется вместе с Великобританией, Данией и Эстонией. Эти предложения изучаются внешнеполитическим ведомством ЕС и Европейской комиссией.
    Линас Линкявичюс. Архивное фото
    Литва не планирует увеличивать поставки вооружений в Украину
    16:15 13.05.2015
    88Отношение мира к ситуации в Украине
    Литва пока не планирует увеличивать поставки вооружений в Украину, сообщил РИА Новости, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
    Европейский союз
    Главы стран ЕС обсудят на саммите фильм "Крым. Путь на Родину" - МИД Литвы
    18:21 16.03.2015
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    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что документальный фильм "Крым. Путь на Родину" будет обсуждаться на саммите глав государств Евросоюз.
    Линас Линкявичюс
    Глава МИД Литвы поддержал введение новых санкций против РФ
    00:06 12.03.2015
    171Новые санкции в отношении России.
    Новые санкции Минфина США и новая помощь штатов украинским вооруженным силам - столь необходимая поддержка для Украины, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
    Флаги Евросоюза
    Главы МИД ЕС не готовы ослабить санкции против РФ - МИД Литвы
    12:46 06.03.2015
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    По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, коллеги по Евросоюзу не выражали желания ослабить санкции против России.
    Украинские военнослужащие в Артемовске Донецкой области
    Отправка солдат в Украину не обсуждается - МИД Литвы
    10:16 09.02.2015
    163
    Однако, во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что Украине необходимо дать оружие для обороны.
    Флаги России и ЕС
    Совет глав МИД стран ЕС не обсуждал санкции против РФ - МИД Литвы
    17:52 15.12.2014
    108Новые санкции в отношении России.
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что совет глав МИД стран ЕС ситуацию с санкциями против России не обсуждал.
    Флаги России и ЕС
    Глава МИД Литвы призывал ЕС усилить санкции в отношении России
    16:33 17.11.2014
    71Новые санкции в отношении России.
    Глава Ллитвского МИД Линкявичюс обвинил РФ в поддержке ополченцев в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" и нарушении минских договоренностей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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