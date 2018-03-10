Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что об увиденном в Авдеевке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщит министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
Как сообщил представитель МИД Литвы Кястутис Вашкелявичюс, российские суды внесены в списки "с учетом все предусмотренных правовыми актами норм и процедур", судьи могут обжаловать это решение в литовских судах.
По словам Линаса Линкявичуса, работа над различными предложениями по борьбе с пропагандой ведется вместе с Великобританией, Данией и Эстонией. Эти предложения изучаются внешнеполитическим ведомством ЕС и Европейской комиссией.
Новые санкции Минфина США и новая помощь штатов украинским вооруженным силам - столь необходимая поддержка для Украины, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".