Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, его страна приветствует любые шаги, в том числе и в сфере миротворчества, которые были бы нацелены на скорейшее прекращение конфликта в регионе.
Указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты.
Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в ряде стран-соседей на Западе размещаются дополнительные контингенты войск НАТО. Белоруссия рассматривает это как потенциальный вызов в военной сфере.
В МИД подчеркнули, что "предстоит еще пройти немалый путь по всеобъемлющему урегулированию". "На кону не только жизни и благополучие людей, но и судьба всей системы европейской безопасности", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Белоруссии, что переговоры участников политической подгруппы продлятся в Минске в течение четырех дней. На минувшей неделе контактная группа договорилась активизировать обмен пленными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".