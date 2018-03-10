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    МИД Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Флаг Белоруссии
    В Минске объяснили, почему голосовали против резолюции ООН по Крыму
    20:15 20.12.2017
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    Как заявили в МИД Белоруссии, страна всегда голосовала против любых страновых резолюций, это принципиальная позиция.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки"
    10:46 09.12.2017
    289
    В МИД Белоруссии сообщили, что встреча советников лидеров стран – участниц "нормандского формата" проходит в закрытом режиме.
    Здание МИД Белоруссии
    МИД Белоруссии о миротворцах Донбасса. Шанс на урегулирование конфликта
    19:39 08.12.2017
    193Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, его страна приветствует любые шаги, в том числе и в сфере миротворчества, которые были бы нацелены на скорейшее прекращение конфликта в регионе.
    Здание МИД Белоруссии
    Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс – МИД Белоруссии
    11:46 15.11.2017
    376Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его страна готова участвовать в решении миротворческих задач.
    Здание МИД Белоруссии
    Скандал с самолетом. Минск вручил Киеву ноту и ждет объяснений
    13:57 28.09.2017
    4010
    В МИД Белоруссии отметили, что послу Украины вручили ноту в связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины самолетом DA-42 25 сентября 2017 года.
    Флаг Белоруссии
    Минск прокомментировал ужесточение контроля на границе с Украиной
    02:44 02.09.2017
    1011
    Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик отметил, что официальный Минск надеется, что соответствующая информация "поступит заблаговременно".
    Массовые задержания активистов в Минске
    В Минске за участие в акциях протеста задержан еще один гражданин Украины
    03:13 28.03.2017
    252Протесты в День Воли в Минске
    Украиной в МИД Белоруссии направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.
    Здание МИД Белоруссии
    МИД Белоруссии: действия правоохранителей в Минске 25 марта были адекватными
    15:52 26.03.2017
    234Протесты в День Воли в Минске
    Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик отметил, что санкционированные акции в ряде городов Белоруссии "в тот же день прошли без каких-либо инцидентов".
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии и без документов
    12:19 23.02.2017
    478Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты.
    Здание МИД Белоруссии
    НАТО у границ Белоруссии рассматривается Минском как вызов - МИД
    20:20 26.08.2016
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    Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в ряде стран-соседей на Западе размещаются дополнительные контингенты войск НАТО. Белоруссия рассматривает это как потенциальный вызов в военной сфере.
    Здание МИД Белоруссии
    Заседание рабочих подгрупп по Донбассу пройдет в среду - МИД Белоруссии
    19:31 25.04.2016
    73
    По информации белорусского внешнеполитического ведомства, в среду в Минске планируется заседание двух подгрупп - по гуманитарным и экономическим вопросам.
    Здание МИД Белоруссии
    Политическая подгруппа начала работу в Минске - МИД Белоруссии
    13:46 19.04.2016
    65
    Как сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, в Минске проходит заседание рабочей группы по политическим аспектам урегулирования на востоке Украины.
    Образец электронного паспорта
    Минск предлагает Киеву консультации о пересечении границы по ID-картам
    16:51 06.03.2016
    612
    Как отметил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, безвизовый режим пересечения белорусской государственной границы для граждан Украины сохраняется.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Контактная группа попытается достичь прогресса в мирном урегулировании
    01:42 24.02.2016
    283Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Центральной темой переговоров в Минске, которая пройдет незадолго до встречи в "нормандском формате" в Париже 3 марта, станет проведение выборов в Донбассе.
    МИД Белоруссии
    МИД Белоруссии призвал к консолидации усилий по выполнению минских соглашений
    22:53 12.02.2016
    65Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    В МИД подчеркнули, что "предстоит еще пройти немалый путь по всеобъемлющему урегулированию". "На кону не только жизни и благополучие людей, но и судьба всей системы европейской безопасности", - говорится в заявлении.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске проходит встреча политической подгруппы по Донбассу
    14:23 19.01.2016
    269Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    МИД Белоруссии сообщил о переговорах в контексте политических аспектов урегулирования кризиса в Донбассе. Подробности переговоров на данный момент не сообщаются.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    МИД Белоруссии: политическая подгруппа по Донбассу начала заседание в Минске
    15:05 12.01.2016
    154Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии сообщило, что началось первое в 2016 году заседание рабочей группы по политическим аспектам мирного урегулирования в Донбассе.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Контактная группа по Донбассу завершила переговоры в Минске
    19:27 08.12.2015
    295Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В Минске завершилась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины, сообщил МИД Белоруссии в своем микроблоге в Twitter.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Политическая подгруппа по Донбассу начала работу в Минске
    09:37 08.12.2015
    144Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Остальные подгруппы приступят к переговорам во второй половине дня. Также после полудня в Минске начнутся переговоры трехсторонней контактной группы.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в Минске - МИД Белоруссии
    11:46 30.11.2015
    332Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Министерство иностранных дел Белоруссии, что переговоры участников политической подгруппы продлятся в Минске в течение четырех дней. На минувшей неделе контактная группа договорилась активизировать обмен пленными.
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