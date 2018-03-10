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    ООО "МСЛ"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    Хроника 6 ноября: "план Маршалла" для Украины, нападение на Шкиряка, обыск у Омеляна
    09:16 07.11.2017
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    Накануне под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка, НАБУ нагрянуло с обысками к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а в Луганск перестанут подавать воду.
    Национальный корпус блокирует работу МСЛ
    "Национальный корпус" заблокировал работу оператора лотерей "МСЛ"
    18:16 06.11.2017
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    Под офисом компании "МСЛ" прошла акция протеста, в ходе которой ее офис был обклеен стикерами с надписями "Кровавые деньги" и "Мошенники вон".
    Государственная фискальная служба Украины
    ГФС призвала Минфин вернуть лицензии двум операторам лотерей
    23:24 05.05.2016
    395Новые санкции в отношении России.
    ООО "МСЛ" и ЧАО "Патриот" попали под антироссийские санкции. По словам Елены Макеевой, Роман Насиров написал официальное письмо министру финансов Александру Данилюку с просьбой выдать им лицензии.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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