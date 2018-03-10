Политолог Руслан Бортник считает, что обмен Солошенко и Афанасьева на Глищинскую и Диденко дискредитирует украинские власти, а спецкор Александр Ивасивка сообщил о подготовке к встрече освобожденных политзаключенных.
Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева Россия обменяла на журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, НАБУ провело обыски в "МАУ", а Юрий Луценко пообещал бороться с мафией. События прокомментировала политолог Юлия Тищенко.
Во вторник вечером самолет с осужденными в РФ украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко приземлился в аэропорту "Борисполь". Вскоре, после короткого медобследования, Солошенко и Афанасьев встретились с президентом Петром Порошенко.
По словам президента Петра Порошенко, переговоры по обмену украинцев, осужденных в РФ, будут продолжены для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов, и "те, кто находится на территории Российской Федерации, чтобы они все вернулись домой".
Как сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков, в больницу Солошенко и Афанасьева отвезли, так как им требуется обследование - у них серьезные заболевания. У Солошенко - онкология, у Афанасьева - фурункулёз.
По информации СМИ, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева поместят на стационарное лечение в отделение Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины.
Почему освободили Афанасьева и Солошенко, ведутся ли переговоры относительно возвращения других заключенных украинцев, и кто входит в так называемый "московский список". Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.
Обмен двух осужденных в РФ украинцев – Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко – планируется провести в середине дня, 14 июня, но срок может сдвигаться, сообщил СМИ источник в Администрации президента Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".